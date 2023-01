Immigrazione clandestina | tre arresti e 40 perquisizioni Indagine connessa all’attentato del 2016 a Berlino

(Di martedì 31 gennaio 2023) Una settimana prima di Natale, nel, un tir piombò sulla folla del mercatino uccidendo 12 persone. Il tunisino Anis Amri (nella foto), responsabile della strage, scappò verso l’Italia e fu ucciso a Sesto San Giovanni (Milano) durante un controllo di polizia all’esterno della locale stazione ferroviaria. La sua fuga in Italia portò a unae una serie di controlli su i suoi contatti. Oggi a distanza si 7 anni è in corso una operazione della Polizia di stato conin tutta Italia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, nei confronti di esponenti di un gruppo accusato di favoreggiamento dell’con proiezione transnazionale. Tre le misure cautelari eseguite. Per due cittadini tunisini è stata disposta la custodia ...

