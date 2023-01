Immigrazione clandestina | arresti e perquisizioni in Italia

(Di martedì 31 gennaio 2023)sono in corso in tuttanell'ambito di un'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, nei confronti di esponenti di ...

... coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, nei confronti di esponenti di una organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell'con proiezione ...La polizia ha sgominato una banda dedita al favoreggiamento dell'verso il nostro il Paese. Sono stati tre gli arresti nell'ambito dell'operazione Wet shoes diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di Ancona, in coordinamento con la ...

Immigrazione clandestina e tortura, 5 arresti RaiNews

Sbarchi a Lampedusa, 5 arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e tortura Tiscali Notizie

Lampedusa, traffico di migranti dalla Libia: cinque fermi per tortura Corriere del Mezzogiorno

Blitz della polizia nel Maceratese scopre un’organizzazione criminale che gestiva un approdo sulle coste sici… La Stampa

ANCONA - Immigrazione clandestina che si inteccia con il terrosimo jihadista, in corso una maxi operazione della Polizia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, ...Macerata, 31 gen. (askanews) - Due tunisini in carcere e un altro agli arresti domiciliari e 44 perquisizioni in tutta Italia. È il bilancio della vasta operazione di polizia denominata "Wet shoes", s ...