Immigrazione clandestina | 3 arresti e 40 perquisizioni Operazione della Polizia

commenta Maxi operazione contro l'. La polizia ha effettuato arresti e perquisizioni in tutta Italia nell'ambito di una operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona. Nel mirino una ...... con arresti e perquisizioni in tutta Italia , nei confronti dei presunti esponenti di una organizzazione criminale che sarebbe dedita al favoreggiamento dell'con proiezione ...

La casa fatiscente, il degrado. Il blitz della polizia: arresti per immigrazione clandestina RaiNews

Immigrazione clandestina, arresti e perquisizioni in tutta Italia: blitz contro il favoreggiamento ilmessaggero.it

Immigrazione clandestina, perquisizioni e arresti in tutta Italia TGCOM

Sbarchi a Lampedusa, 5 arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e tortura Tiscali Notizie

Immigrazione clandestina e tortura, 5 arresti RaiNews

Vasta operazione coordinata da Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona con arresti e perquisizioni in tutta Italia: associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clan ...IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: OPERAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO CON ARRESTI E PERQUISIZIONI IN TUTTA ITALIA. È in corso una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale ...