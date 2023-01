Il Wrexham | la squadra di Deadpool che sogna il miracolo | da Hollywood alla Premier League FOTO

PUNTARE SUI PERDENTI PER TORNARE ALLA VITTORIA: WELCOME TO, LACHE CON I NUOVI PROPRIETARI (RYAN REYNOLDS E ROB McELHENNEY) STA TORNANDO A SCALARE LA CLASSIFICA Era già stata annunciata la scorsa estate con l'uscita negli Usa, ma è arrivata ......di FA Cup domenica pomeriggio erano puntati sul Racecourse Ground di, cittadina gallese casa di un team di National League, la quinta serie inglese, e diventata improvvisamente lapiù ...

La sfida di FA Cup tra Wrexham e Sheffield United ha visto fare capolino il cartellino rosso rotondo. In campo, i poco quotati giocatori di quinta divisione hanno venduto cara la pelle, eccome.Da quando la società gallese, che milita nella quinta serie inglese, è di proprietà dell'attore Ryan Reynolds e dello sceneggiatore Ron McElhenney è diventata un fenomeno sociale. E la sfida di FA Cup ...