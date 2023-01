A volte ritornano. Come Mauro Zarate, argentino di Moron, classe 1987, tanta esperienza nelle aree di rigore avversarie: campione del mondo under 20 con l'Albiceleste nel 2007. È a lui, alla terza ...Per Settineri domenica ci sarà un battesimo di fuoco visto che è in calendario la trasferta sul campo del Sant'Agata,in classifica e squadra molto bene organizzata. Prima di virare su ...

Il terzo ritorno in Italia di Zarate: a lui il Cosenza chiede i gol-salvezza La Gazzetta dello Sport

Tuttosport - Al Milan manca un leader: serve il terzo ritorno di Ibrahimovic Milan News

Progetto Giovani Cantù: la Columbus si arrende ancora all'EA7 Milano e perde anche la vetta Prima Como

F1, il ritorno di Hulkenberg da titolare e la conferma di Magnussen: i piloti Haas Sky Sport

Vettori, ritorno al 2019:l'inverno del recupero TTG Italia

Con la Lazio nel 2008-09 la migliore stagione: 16 gol. Poi il passaggio all’Inter, un pallido rientro in biancoceleste. Sei anni fa la parentesi con la Fiorentina ...Diramate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B 2022/23. Ecco di seguito i provvedimenti ...