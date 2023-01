Il sindaco di Torino a Liverpool rende omaggio alle vittime dell’Heysel | “Tragedia terribile”

(Di martedì 31 gennaio 2023) “Ero solo un ragazzino quando, quel 29 maggio 1985, 37 anni fa, vidi alla televisione le terrificanti immagini che raccontavano quello che stava accadendo allo stadio Heysel nella finale della Coppa dei Campioni contro la Juventus. E ne fui sconvolto. Essere qui, oggi, dadella mia Città, è un onore, una responsabilità, un privilegio. Onore ancora maggiore considerando che, per la prima volta, la Città è qui, a, a ricordare e prestare il doveroso tributodi quella”. Lo si legge sull’account Facebook deldi, Stefano Lo Russo, a margine della sua missione anel corso della quale ha posto una corona alla targa in memoria della strage...

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in missione in queste ore a Liverpool per il passaggio di consegne tra Torino e la città britannica per "Eurovision", ha voluto deporre una corona davanti alla ...