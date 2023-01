Il rapporto tra disinformazione | divulgazione scientifica sui social e i “trend” del momento

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 31 gennaio 2023) Secondo il report mensile sulladi IDMO, l’osservatorio italiano sui media digitali, pubblicato il 25 gennaio 2023 e riferito al mese precedente, in Italia sono rimasti stabili i principalidella: i cinque progetti editoriali italiani che si occupano abitualmente di contrasto allae che hanno contribuito al report (BlastingNews, Bufale.net, Facta, Open, Pagella Politica) hanno pubblicato, a dicembre del 2022, un totale di 237 articoli di fact-checking; tra questi 44, cioè il 18,6%, avevano per oggetto la pandemia, 37 la guerra in Ucraina e 14 il cambiamento climatico. Lasulla pandemia e sul COVID-19 a dicembre del 2022 è rimasta «sui livelli relativamente elevati registrati a novembre, i più alti da giugno 2022», scrive ...