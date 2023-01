(Di martedì 31 gennaio 2023) Ildella Repubblica presso il Tribunale di, Raffaele, spiega il motivo per cui è stato disposto ilnei confronti dell’anarchico Alfredo, trasferito dal carcere di Sassari a quello milanese di Opera per poterlo assistere dal punto di vista sanitario date le sue condizioni di salute dopo lo sciopero della fame iniziato circa tre mesi fa e che lo ha portato a perdere oltre 40 chili. Intervenendo in Commissione Giustizia del Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni,ricorda “che la Procura diè una delle Procure che ha emesso un’ordinanza cautelare nei confronti di Alfredo, anzi la nostra ordinanza cautelare è stata valutata proprio come uno degli ...

Lo ha detto ildiRaffaele Cantone, parlando soprattutto delle polemiche sull'uso del trojan nell'indagine sull'ex presidente dell'Anm, durante la sua audizione davanti alla ...Lo ha detto ildiRaffaele Cantone in audizione davanti alla Commissione Giustizia del Senato. Lo è stata - ha spiegato Cantone - "perché noi contestavamo specificatamente l'...

Cantone, 41 bis Cospito nato da indagine Perugia - Ultima Ora Agenzia ANSA

Cantone, in indagine su Palamara nessuna manipolazione Agenzia ANSA

Cantone: «Palamara È falso dire che le intercettazioni non fossero a disposizione della difesa» Umbria 24 News

Il procuratore di Perugia, Cantone: da Cospito istigazione mentre era in cella, ecco perché il 41bis Secolo d'Italia

Intercettazioni, Melillo: "Italia indietro su tecnologie" CorCom

Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ..."Nelle indagini su Palamara non è emersa alcuna manipolazione. Ed è un falso clamoroso dire, come è stato fatto, che le intercettazioni non sono state messe a disposizioni della difesa". (ANSA) ...