(Di martedì 31 gennaio 2023)Francesco è partito dall'aeroporto di Roma - Fiumicino verso la Repubblica Democratica del, poi andrà in "Pellegrinaggio Ecumenico di Pace" in Sud Sudan. Si tratta del suo...

Alle vittime di quel sanguinoso eccidio e a tutti coloro che hanno perso la vita partecipando a missioni umanitarie e di pace,Francesco ha dedicato una preghiera, riferisce una nota della Sala ...Un'intelligente riflessione di Delsul delirio politically correct che fa passare sotto la voce "razzismo" l'uccisione dadi cinque poliziotti neri di un malcapitato nero anch'esso, indica ...

Il Papa parte per il Congo, il suo 40esimo viaggio internazionale - Il ... Il Sole 24 ORE

Papa Francesco oggi in Congo Adnkronos

Papa Francesco vola in Congo e in Sud Sudan RaiNews

Papa Francesco: "Bisogna imparare a farsi da parte al momento giusto" la Repubblica

Il Papa: imparare a farsi da parte al momento opportuno Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Da parte sua, Papa Francesco ricevendo in udienza i partecipanti al capitolo generale dell’Ordine ospedaliero, ha dunque lodato l’attuale impegno nella testimonianza del Vangelo e nell’assistenza ai ...