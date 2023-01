Il Papa in Repubblica Democratica del Congo | “Giù le mani dall’Africa Basta sfruttamento e colonialismo economico”

Leggi su lastampa

(Di martedì 31 gennaio 2023) Francesco atterrato a Kinshasa, accolto da decine di migliaia di pellegrini. «Il veleno dell’avidita? ha reso i diamanti del Paese insanguinati». Sorvolando il deserto del Sahara ha chiesto ai giornalisti di pregare in silenzio per «tutte le persone che, cercando un po’ di benessere e di libertà, non ce l'hanno fatta»; e anche per tutti quelli che, tentando di raggiungere il Mediterraneo, sono finiti nei «lager e soffrono lì»