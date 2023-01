Questo genocidio dimenticato che sta soffrendo la Repubblica democratica del". CosìFrancesco, nel suo primo discorso pubblico in terra congolese ha voluto descrivere la situazione di ...Francesco è arrivato a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del, prima tappa del suo viaggio in Africa. Il Pontefice arriva all'aeroporto internazionale di Kinshasa per una visita di ...

Il Papa partito per il pellegrinaggio di pace in RD Congo e Sud Sudan Vatican News - Italiano

Il Papa in Congo: giù le mani dall'Africa! - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Papa Francesco è a Kinshasa, in Congo, accolto da una folla festante e colorata RaiNews

Papa Francesco in viaggio nella Repubblica Democratica del Congo: il peso della Chiesa in un Paese dilaniato… Il Fatto Quotidiano

Il Papa verso l'Africa: da domani in Congo e poi in Sud Sudan, due Paesi martoriati da guerre civili la Repubblica

Papa Francesco arriva in Africa e lancia un accorato appello contro quello che definisce un "colonialismo economico schiavizzante". "Giù le mani dall'Africa, ...