“Il nostro bimbo non c’è più” La coppia vip annuncia la dolorosa notizia | hanno perso il primo figlio

(Di martedì 31 gennaio 2023) Un annuncio arrivato su Instagram, con un post condiviso con i loro follower. Così lavip ha dichiarato di averilche aspettavano. “Vi scrivo queste parole perché ormai era chiaro a molti che io fossi in gravidanza. Se ne parlava, tanticapito e soprattutto il mio corpo era cambiato così rapidamente da rendere abbastanza evidenti le cose”, ha scritto Giorgia Crivello. Giorgia Crivello, influencer, modella e conduttrice e Stefano Laudoni, giocatore di basket,condiviso il post su Instagramndo la triste. “Non mi sono espressa pubblicamente semplicemente perché ancora a rischio, essendo sotto iltrimestre e non avendo fatto ancora degli esami importanti”. Leggi anche: “È nato”. ...

... semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il. Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie ...Ma come capire sefiglio è vittima di qualche tipo di offesa o sopruso La parola al ... Unsolare che si chiude in sé, unnormalmente sereno che ha disturbi del sonno, scatti d'ira, ...

La verità di Raffaella Ragnoli, l’omicida di Nuvolento: «Ho temuto per la vita di nostro figlio e ho ucciso... Corriere

Raffaella Ragnoli: «Ho ucciso mio marito per difendere nostro figlio» Vanity Fair Italia

Omicidio di Nuvolento, Raffaella Ragnoli ai carabinieri: "Minacciava nostro figlio, ho ucciso mio marito per… La Repubblica

Treviso, il bimbo nasce in auto: i genitori lo chiamano Anas Corriere

Maltrattamenti all'asilo, come capire se i bimbi sono vittime. I consigli del neuropsichiatra Io Donna

Undici sanitari in gran parte in servizio presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Salerno sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte del piccolo Alessandro, il ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...