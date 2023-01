Il “no” di Biden ai jet all’Ucraina è un “non ancora”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Lunedì, alla domanda di un giornalista se gli Stati Uniti intendano inviare aerei da combattimento in Ucraina, il presidenteha risposto “no”. Questo scambio di pochi secondi è stato sufficiente ad alimentare ulteriormente il dibattito sulla consegna di armi a Kiev, dopo che ai Leopard è seguita la richiesta di jet da parte di Zelensky. Un funzionario statunitense interpellato sull’affermazione diha voluto dare un’interpretazione più sfumata: la risposta del presidente dovrebbe essere intesa come un “non”. “Non c’è stata alcuna discussione seria e di alto livello sugli F-16”, ha riferito il funzionario, lasciando intendere che sulla questione si stia muovendo qualcosa a livello più basso dei vertici al momento. Domenica il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato in un’intervista che la questione “nemmeno si ...

Leggi anche Zelensky vuole i jet dopo i carri armati, Macron apre a Kiev: 'Nulla è escluso', ma Scholz e Biden frenano

La proposta si sta facendo strada, ma non ha ancora raggiunto il livello dei vertici. Macron si discosta dall'intransigenza tedesca ...Dopo i carri armati, la questione si rinnova quindi con i jet e i razzi. “Poiché gli aerei da combattimento ... Categorici, per ora, sono apparsi il presidente americano Joe Biden (la sua risposta ...