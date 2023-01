Il Milan nega di aver interrotto la trattativa con Leao

Leggi su justcalcio

(Di martedì 31 gennaio 2023) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 31/01/2023 In onda alle 18:19 TEC In un comunicato, il club ha smentito l’informazione di Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, che ha ritenuto impossibile il rinnovo dell’attaccante L’ente definisce l’informazione “infondata” e assicura che “ilcontinua il dialogo con Leão e il suo entourage in un ambiente sereno e professionale”. La situazione tra ile Rafaè tesa, ma il divorzio non esiste ancora tra le due parti. L’Italia si è svegliata questo martedì con le informazioni de “La Gazzetta dello Sport” in cui si affermava che “non si parlavano più” e che non ci sarebbe stata alcuna possibilità per lui di rinnovare il contratto. Ciò ha portato all’addio dell’attaccante ...