Il Milan | «La trattativa con Rafael Leao non ha subito alcuna interruzione»

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ilrisponde all’articolo della Gazzetta dello Sport in merito allaper il rinnovo di Rafa. La rosea, stamattina, scriveva di gelo totale tra l’attaccante ed il club rossonero. Di rottura totale. Non si parlano più. Adesso appare evidente la rottura trae il. È finita nel congelatore la proposta di rinnovo rossonera per prolungare il contratto sino all’estate del 2027. E a determinare lo strappo decisivo è stato l’atteggiamento del portoghese sull’argomento-clausola. Nel dialogo delle scorse settimane, infatti,e la sua famiglia hanno indicato una priorità: far scendere il prezzo della clausola attuale da 150 milioni di euro sino a quota 70, al massimo 80 milioni. E ilnon è neanche sfiorato dall’idea ...

La distanza tra domanda e offerta al momento è molto alta: ilha proposto per il talento che ... A queste cifre laè destinata a saltare.Il caso Skriniar A poche ore dalla fine del mercato di gennaio, la posizione diSkriniar è ... Escluso Skriniar, al centro delladi mercato col Psg. Così come dall'altra parte Demiral, ...

Calciomercato Milan, svolta Ziyech: trattativa avanzata MilanLive.it

Allungo del Milan per l'acquisto di Osorio: i dettagli della trattativa numero-diez.com

Calciomercato Milan, le news di oggi in diretta live Sky Sport

Ceccarini: "Milan, trattativa per Osorio: cifra inferiore ai 5 milioni di euro. Concorrenza di Aston... Milan News

Zaniolo-Milan, si riapre la trattativa L'agente del giocatore è a Milano numero-diez.com

Il mercato di gennaio volge al termine. In Italia la chiusura delle trattative è fissata per le 20, mentre in Inghilterra per le 23. Chiude, invece, alle 23:59 il mercato in Spagna e in Francia. In Ge ...Vigorelli, agente di Zaniolo, è a Milano: non è da escludere che nelle prossime ore possa concretizzarsi il trasferimento del giocatore.