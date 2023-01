Il libro nero «inquietante» di Paratici e le motivazioni contro la Juventus | come si difende il club e cosa succede ora

Sarà pur "inquietante" il famosodi Paratici, che condanna la Juventus, ma anche le motivazioni della sentenza non sono propriamente chiarificanti. Diciamo che sfiorano l'inquietante. Da decenni, in Italia, non c'è accusa ...Dentro le 36 pagine dedicate alle motivazioni della sentenza Juve ( - 15 punti in classifica), ci sono quasi tutte le spiegazioni dovute sulla stangata (i pilastri:di Paratici e le intercettazioni, definite documenti di natura confessoria) più un accorato appello a colmare il vuoto normativo sulle plus - valenze e un coraggioso tentativo di ...

Il libro nero di Paratici e le motivazioni contro la Juventus: cosa succede ora Corriere della Sera

"Libro Nero Paratici, portata devastante sulla lealtà sportiva": la durissima motivazione della sentenza Juve Corriere dello Sport

FCIN1908 / Il “Libro Nero di F. Paratici”, Juve non si dissocia: “Portata devastante sul…” fcinter1908

La Corte d'Appello sul "Libro Nero" di Paratici: "Inquietante. E la Juve lo ha difeso" Milan News

La regola che la Juve avrebbe violato non c’è (e non c’è nemmeno la sanzione comminata) Linkiesta.it

Dentro le 36 pagine dedicate alle motivazioni della sentenza Juve (-15 punti in classifica), ci sono quasi tutte le spiegazioni dovute sulla stangata (i pilastri: libro nero di Paratici e le ...Non si può ancora definire la correttezza o meno di una plusvalenza, ma le intercettazioni, il libro nero di Paratici e le altre prove documentali dell’inchiesta Prisma dimostrano, secondo i giudici, ...