Il governo USA starebbe valutando di escludere completamente Huawei

Nelle stesse ore in cui i nostri deputati votavano la loro auto - marginalizzazione, il... In completa assenza di iniziative per il cessate il fuoco da parte deglie della Ue, un'altra ......Già nel 2019 l'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump aveva inserito Huawei in una lista nera che ne vincolava le importazioni tecnologiche dagliad apposite licenze concesse dal...

Il governo USA metterà fine allo stato d’emergenza COVID entro maggio. Via libera per Djokovic Ubitennis

Il legame con gli Usa e le riforme. Il governo è coeso secondo ... Formiche.net

Google alla sbarra: per il governo Usa ha violato la legge antitrust CorCom

Huawei, mossa anti spionaggio Usa: bloccata la vendita di tecnologia ai cinesi Corriere della Sera

Usa contro TikTok, e l’Italia Bergamini (FI) interroga il governo Formiche.net

Il calo del prezzo del gas naturale non è da ricondurre al cosiddetto “price cap” concordato in Europa. Accordo ...oramai, domina la rassegnazione alla guerra in Ucraina, ai suoi morti, alle distruzioni. Finanche l’indifferenza. Un rumore di fondo. Anzi, l’escalation militare sempre più preoccupante viene celebrat ...