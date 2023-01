Ilpronostica una crescita dello 0,6% quest'anno nella Penisola, cui nel 2024 dovrebbe seguire un più 0,9%. 31 gennaio 2023Uno dei pericoli maggiori - ribadisce ilche da mesi si dice preoccupato al riguardo - è la frammentazione geopolitica. 'La guerra in Ucraine e le sanzioni alla Russia stanno dividendo l'economia ...

Fmi rialza a + 2,9% stima crescita globale nel 2023. L'Italia fa meglio del previsto: +0,6% RaiNews

Il Fmi rialza a + 2,9% la stima di crescita globale nel 2023 - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Fmi rialza stime Pil Italia 2023: prevista crescita a +0,6%. +2,9% a livello mondiale Sky Tg24

Il Fmi rialza a + 2,9% la stima di crescita globale nel 2023 Tiscali Notizie

Il Fmi rialza a + 2,9% la stima di crescita globale nel 2023 Agenzia askanews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Nonostante guerra in Ucraina e inflazione l’eurozona quest’anno riuscirà a evitare la recessione. E in generale il 2023 potrebbe rappresentare una “svolta” per l’economia mondiale: “siamo ben lontani” ...