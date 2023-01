(Di martedì 31 gennaio 2023) "Non mi sarei mai aspettato che potesse arrivare a una roba così grande. Lui l'giàdurante una lite, ledetto che l'avrebbe uccisa. Però erano nel mezzo di una lite, non glimo...

In queste ore si cerca senza sosta il corpo della ragazza ma Eleonora Daniele fa ascoltare in diretta le parole deldi. Chi l'ha visto, mistero per un biglietto trovato nel seggio ......scomparsa da una settimana e per il cui omicidio è stato portato in carcere l'ex34enne Dumitru Stratan, di nazionalità moldava. Con il sindaco Enrico Volpi era presente il padre di, ...

Il fidanzato di Yana: "Il suo ex l'aveva già minacciata, non gli avevamo dato peso" Today.it

Yana Malayko, i rimorsi del fidanzato : "Avrei dovuto immaginare cosa sarebbe successo" IL GIORNO

Yana scomparsa a 23 anni, il fidanzato a Storie Italiane: «Non ha mai tradito l'ex con me, mi sento in colpa» leggo.it

Parla il fidanzato di Yana Malayko: Dumitru diceva che l'avrebbe ... Fanpage.it

Yana Malayko, parla il fidanzato: «Dumitru la pedinava e l'aveva picchiata». L'ultimo sms della ragazza: «Deve accettare la separazione» Corriere Milano

Yana Malayko, i rimorsi del fidanzato : "Avrei dovuto immaginare cosa sarebbe successo" Il giovane mantovano e i pensieri su Dumitru Stratan, l'ex compagno accusato dell'omicidio della donna: "E' un ...Storie Italiane torna sul caso di Yana, la 23enne ucraina scomparsa da Castiglione delle Stiviere, che secondo gli inquirenti ...