Il decesso è avvenuto il 25 gennaio dopo una breve malattia

(Di martedì 31 gennaio 2023) Cindy Williams, l’attrice famosa soprattutto per la sitcom Laverne & Shirley, è morta a 75 anni a Los Angelesuna. Ilil 25ma, solo ora, i figli Zak ed Emily Hudson hanno deciso di darne notizia. Telefilm, le protagoniste più amate dell’ultimo mezzo secolo guarda le foto Leggi anche › Nicole Kidman diventa Lucille Ball in “Being the Ricardos”: ma chi era la regina di tutte le ...

La notizia deldopo una breve malattia, è stata diffusa dai figli Zak ed Emily attraverso una portavoce: "La scomparsa della nostra gentile ed esilarante madre, Cindy Williams, ci ...Cindy Williams, nota per aver interpretato Shirley, coprotagonista assieme a Laverne (Penny Marshall), della sitcom Laverne & Shirley , è morta all'età di 75 anni . Ilmercoledì scorso , e a farlo sapere sono stati i due figli della donna, Zak and Emily Hudson, in un comunicato rilasciato attraverso la portavoce Liza Cranis. "La scomparsa della ...

Lutto a Santa Croce: muore a 57 anni Cristina Duranti Il Tirreno

Dimessa dal pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso, muore il ... Giornale La Voce

È morta la prima Mercoledì Addams, addio all'attrice Lisa Loring ... Open

Tragedia durante cena con gli amici, precipita dal settimo piano e muore: si indaga Quotidiano di Sicilia

Tragedia in strada a Volvera: si sente male mentre fa jogging, morto nonostante i soccorsi TorinoToday

Scomparsa a Los Angeles l'attrice Cindy Williams: protagonista della famosissima serie comica, aveva recitato anche per George Lucas e Francis Ford Coppola ...Durante il post operatorio per un'operazione di routine alla tiroide in un centro specializzato di Lucca, ha tragicamente perso la vita all'età di 76 anni il noto ...