Il Chelsea vuole sbolognare Koulibaly all’Inter ma l’ingaggio è troppo alto Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 gennaio 2023) La notizie è che ildisfarsi del difensore ex Napoli.non sta passando una buona stagione con i Blues, anzi a dire il vero sta passando proprio una pessima annata. Arrivato in Premier per essere protagonista nella difesa del, adesso il senegalese si ritrova costantemente in panchina, talvolta persino deriso e criticato dai tifosi per i suoi interventi orribili e scomposti. E allora l’opportunità bussa alla porta del difensore. L’Inter alle prese con l’affare Skriniar cerca parallelamente un sostituto per l’immediato presente e magari per il futuro. A descrivere questo scenario di mercato è la: “Dopo aver visto andare a vuoto i tentativi last minute per Lindelof (Manchester United) e Djalò (Lilla), i nerazzurri si sono visti proporre l’ex centrale del Napoli da ...