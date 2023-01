Il Chelsea alla fine dovrà abbandonare la ruota della roulette dei trasferimenti

Leggi su justcalcio

(Di martedì 31 gennaio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ilè al 10° posto in classifica ma spende soldi come se stesse passando di moda. C’è un metodo dietro una politica di trasferimento improvvisata? Questa stagione è stata una stagione di notevoli cambiamenti in Premier League. Arsenal e Newcastle United si sono affermati come degni sfidanti per il titoloPremier League. Il Manchester United, avendo finalmente riscoperto qualcosa che si avvicina a un modo sensato di condurre il proprio reclutamento, ha ripreso a funzionare dopo la maggior parte di un decennio di pausa. Anche il Brighton & Hove Albion sembrava una squadra in grado di lottare per un posto tra i primi quattro. Ma non tutto questo cambiamento è stato necessariamente positivo. Il Liverpool ha vistosamente fallito nel ripetere i successi delle ultime stagioni e ora si trova ...