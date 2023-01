(Di martedì 31 gennaio 2023) Una nuova ricerca basata sull’analisi dei terremoti ipotizza che abbia cambiato velocità, ma non tutti sono convinti

Il centro della Terra è più bizzarro del previsto Il Post

Mistero al centro della Terra. Il nucleo interno ha smesso di ruotare e sta cambiando direzione la Repubblica

Viaggio scientifico al centro della Terra, l'ipotesi del nucleo immobile RaiNews

