3' DI LETTURA PALERMO - Stangata per i Comuni da quasi un miliardo di euro per il. È quanto hanno sborsato in più gli enti comunali italiani nel 2022, oltre 121mila euro in media per municipio, con un'impennata della spesa per utenze e canoni per la fornitura di ...... probabilmente in una forma diversa rispetto a quella che è stata finora, che era figlia dell'emergenza' Circa 21 miliardi su 35 della legge di Bilancio sono stati stanziati contro il...

Nuovi bonus contro il caro energia 2023: quale dovrebbe essere la priorità La parola a lettrici e lettori Informazione Fiscale

"Il caro energia Una questione di sicurezza nazionale" ilGiornale.it

Caro energia e gas, stangata per i Comuni in Calabria: spesa cresciuta di 15 milioni Corriere della Calabria

Caro-energia: bollette choc sull’isola. L’Arera: in un anno aumenti del 67%. Famiglie capresi esasperate Capri News

Caro energia, stangata da un miliardo per i Comuni Livesicilia.it

Sicurezza energetica significa sicurezza nazionale per cittadini, imprese e istituzioni: il monito di Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, nel dialogo con ilGiornale.it ...Alla base di tutto c’è il caro energia. «Il mercato dell’acciaio — ha spiegato Bernabè — è stato segnato da due eventi straordinari, la pandemia e conflitto russo ucraino: questo ha causato un effetto ...