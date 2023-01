Il Biotestamento compie 5 anni | il numero gratuito e il video con tutte le info

Leggi su iodonna

(Di martedì 31 gennaio 2023) “Dal 2017, grazie alle persone maggiorenni hanno la possibilità di decidere della propria vita scrivendo quali trattamenti vogliono ricevere e quali no, in caso non potessero più comunicare. Così, quel giorno, non dovranno essere i nostri cari a dover scegliere per noi o i medici, che hanno il compito di curarci riducendo le sofferenza. Questa legge serve sia a evitare l’accanimento, sia a garantire i trattamenti di sostegno vitale, se uno li vuole. Se stai male ma resti vigile e cosciente puoi scegliere anche al momento se accettare o rifiutare le cure. Devi dare il tuo consensormato. Se non sei più cosciente o non riesci a comunicare, fa fede quello che avevi scritto nel. Che puoi cambiare ogni volta che desideri. Sarà il medico, anche grazie al fiduciario che ti rappresenterà ...