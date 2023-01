Il Bari di De Laurentiis vuole Portanova ma i tifosi protestano Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il 6 dicembre scorso Manoloè stato condannato, oltre al risarcimento di circa 30 mila euro, a 6 anni di carcere per aver violentato una ragazza. Il centrocampista, ormai ex Genoa, continua ad essere a piedi libero. Si attende l’appello. Dopo la sentenza, c’è stata la presa di posizione di tutta la tifoseria genoana contro, nel silenzio ambiguo della società. Adesso arriva la notizia che il centrocampista si trasferirà al, ma anche qui la situazione non è serena. Inon lo vogliono, la macchia su di lui è troppo grande e troppo grave. A scriverlo è la: “Il Genoa nel frattempo avrebbe voluto convocarlo, ma la tifoseria si è opposta.ha continuato ad allenarsi e ha deciso con la società che sarebbe stato meglio cambiare aria. Così è nata ...