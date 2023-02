I toni trionfalistici sulla missione italiana a Tripoli lasciano spazio all’amara realtà in Libia

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 31 gennaio 2023) Idel governo italianorecente visita instanno lasciandosul terreno. L’Eni mantiene e rafforza il suo primato in, dove è il principale produttore internazionale di idrocarburi, dopo l’accordo siglato con la National Oil Corporation (NOC), nell’ambito della visita adella presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a cui hanno preso parte anche il responsabile della Farnesina, Ano Tajani, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, (entrambi già precedentemente impegnati in una visita in Tunisia) e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Con la firma di sabato, il gruppo e NOC, storico partner statale del paese che ha permesso ...