I tennisti messicani dicono “no” alla Coppa Davis in blocco

La loro protesta non condizionerà i destini dell'Insalatiera, ma è comunque clamorosa: i miglioriprofessionistihanno deciso di boicottare blocco la Coppa Davis. L'ha comunicato tramite i suoi social Santiago Gonzalez, n.25 nel ranking ATP di doppio, dunque il più ...Non solo il nativo di Los Angeles e primo giocatore del Messico, in realtà, ma un gruppo di ottoha emesso un comunicato in cui viene in pratica annunciato il boicottaggio del prossimo tie ...

