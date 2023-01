I suoi giocatori fumano gli spinelli | lui si dimette e Mattarella lo premia! Ecco chi è l’allenatore ‘etico’ | Altri campionati Italia

Leggi su justcalcio

(Di martedì 31 gennaio 2023) 2023-01-31 13:34:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Una squadra di Prima Categoria che arranca nella zona play out della classifica e il mister che annuncia le sue dimissioni difficilmente farebbero notizia. A meno che, come in questo caso, alla base ci siano dissidi non su elementi tecnici, quanto piuttosto su questioni etiche. Chein questione mette sempre in primo piano «perché chi è alla guida dei ragazzi — spiega in premessa, come riporta il Corriere della Sera — ricopre in ambito sportivo il ruolo di educatore-adulto al pari di genitori ed insegnanti nelle altre due grandi sfere educative, e cioè la famiglia e la scuola». Non solo parole, ma una vera e propria mission di cui si sente investito Igor Trocchia , già giocatore e poi allenatore assurto agli onori delle cronache (e che onori) ...