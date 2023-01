I leader della destra sono la peggiore pubblicità per il presidenzialismo

Leggi su internazionale

(Di martedì 31 gennaio 2023) Le cariche istituzionali, come la presidenza del senato, dovrebbero avere un ruolo di garanzia. Eppure tra appuntamenti, linguaggio e tono dei comunicati assistiamo a un cambiamento. Una riforma in senso presidenzialista trasformerebbe anche il capo dello stato in una figura politica. Leggi