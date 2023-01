I due diventeranno genitori bis a marzo Ma i festeggiamenti sono già iniziati

Leggi su iodonna

(Di martedì 31 gennaio 2023) Luca Argentero e Cristina Marinoprestobis. A, infatti, nascerà il loro secondo figlio: è in arrivo un fratellino per Nina Speranza, la loro primogenita nata nel 2020. E igià: la coppia, infatti, ha organizzato un baby shower per celebrare l’arrivo del bebè in famiglia. Leggi anche › Mamme star del 2023: dal primo bebè di Aurora Ramazzotti al quarto figlio di Blake Lively Luca Argentero e Cristina Marinobis «io, te, Nina e una nuova luce… #4ofus». Così lo scorso settembre, con uno scatto al tramonto sul mare, la coppia annunciava via social l’allargamento della famiglia. Un sogno che ...