I dati record di Napoli e provincia per ‘mortalità evitabile’ | un dolore per i medici | ma c’è chi nega

(Di martedì 31 gennaio 2023) Non passa giorno che, nel massimo silenzio sia istituzionale che dell’Accademia Medica napoletana, che dai media locali non pervenganoscientifici, epidemiologici ed economici che certificano un danno alla salute pubblica gravissimo nelladiprincipalmente da cause ambientali. Legambiente pubblica idi Mal’aria 2023 ma solo per i capoluoghi die pone erroneamente al top dell’inquinamento la città di Torino con 98 sforamenti di pm 10 nel 2022. Errore: ildegli sforamenti 2022 appartiene al comune di Volla () con 106! Asi vive di meno, si vive male, ci si ammala sempre prima e, cosa ancora più tragica, ancora oggi l’omertà della classe medica campana attribuisce maggiore importanza al solo stile ...

servono a questo e con un fatturato totale di tutto il Gruppo pari a 92.089.000 di euro è ... Daisi evincono le nuove tendenze in ambito spirits: Tequila, Sakè e Mezcal si distinguono per ...Seb a tutta velocita' alla Borsa di Parigi dopo ipreliminari sul 2022. Il produttore di piccoli elettrodomestici e di articoli per la cucina ... in calo dell'1,2% rispetto alregistrato nel ...

I dati record di Napoli e provincia per ‘mortalità evitabile’: un dolore per i medici, ma… Il Fatto Quotidiano

Caldo estremo e record I dati sorprendono il Resto del Carlino

Il 2022 anno record per temperature e siccità in Italia e in Veneto Il Bo Live - Università di Padova

Inquinamento, De Rosa (M5S): "Dati inquietanti, questi sono il ... Prima Saronno

Ue: Pil Eurozona +0,1% nel IV trimestre, +3,5% nel 2022 Il Sole 24 ORE

I dati pubblicati giovedì hanno mostrato che l’economia statunitense ... il blocco a 19 membri non è destinato a ripetere il record del 2022. (riproduzione riservata) ...Il gigante dell’energia Statunitense, Exxon Mobil ha pubblicato un utile record per l’intero esercizio 2022, assicurandosi così lo status di una delle società più profittevoli degli States. Exxon ha ...