Hulk perde 6 kg a partita | i dati confermati dall’Atletico Mineiro

(Di martedì 31 gennaio 2023), attaccante dell‘Atlético, dopo ogni gara esce dal campo con una perdita di peso notevole e quasi sconvolgente. Il brasiliano infatti,circa 6 kg a: nel match contro il Tombense per esempio, ad inizio pesava 97.7 chili e dopo è sceso a 91.9. Una perdita di circa sei chili di peso in due ore di gioco, frutto della corsa e del dispendio di calorie, ma anche della temperatura di 30 gradi allo stadio Soares de Azevedo. SportFace.

O perfil oficial do clube compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando a pesagem do atleta antes e depois da partida ...