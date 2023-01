Hulk Hogan non sente più le gambe | dovrà camminare con un bastone

Leggi Anche Chris Hemsworth sarà: ecco come potrebbe apparire nel biopic"sexy" più di Miley Cyrus - - > leggi dopo - - > slideshow PRESA IN GIRO Leggi Tutto Leggi Meno Simbolo del wrestling americano Angle ha ...Eravamo abituati a vederlo sul ring, sempre pronto a reagire, a un passo dalla sconfitta, per andare a vincere. Era questo il copione dei match di wrestling di: prima veniva colpito, intontito, portato a un soffio dalla perdita della sfida con l'avversario di turno; poi, in lui scattava qualcosa e i pugni non facevano più male, gli schiaffi non ...

Hulk Hogan non sente più le gambe, potrebbe finire su una sedia a rotelle Corriere della Sera

Hulk Hogan non sente più le gambe, si muove col bastone: Il wrestling se l'è mangiato Fanpage

Hulk Hogan non sente le gambe, potrebbe finire in sedia a rotelle TGCOM

Wrestling, Hulk Hogan ha un problema alle gambe: la rivelazione shock Tuttosport

"Non sente più le gambe". Paura per Hulk Hogan ilGiornale.it

Nonostante questo, è conosciuto in tutto mondo. Hulk Hogan, uno dei wrestler più famosi della storia, non sta attraversando un buon momento di salute. La rivelazione arriva dal suo ex collega Kurt ...Dramma per Hulk Hogan, che presto potrebbe non riuscire più a camminare. L'ex wrestler 69enne, infatti, nelle scorse settimane si è sottoposto a un intervento alla schiena che ha avuto conseguenze dev ...