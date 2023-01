(Di martedì 31 gennaio 2023)dopo i Giochi Paralimpici di Tokyo 2021, culminati con la conquista di due medaglie, una d’oro nel fioretto individuale e una d’argento nella prova a squadre, dell’attività sportiva diVio si erano quasi perse le tracce. Un’causata da alcunia cui si era sottoposta la campionessa di scherma, ma anche dovuta agli esami universitari che aveva dovuto affrontare. “Sono qua e sono viva, so di essere sparita per un po’ – racconta– Posso dire che ho affrontato un periodo bello tosto, ma anche importante e che ora pian piano sto tornando alla normalità.dopo il periodo natalizio ho ripreso con le lezioni tecniche di scherma e sono molto felice di averlo potuto fare”. Le Olimpiadi di Tokyo sono state una sorta di ...

Dopoanni di scuola in Francia e sei in Germania, venne mandata a studiare in Inghilterra alla ... Così ho accettatola proposta di lavoro anche se mio mio padre era arrabbiato con me. 'Devi ...Emanuela Zanleone specifica che esistonoarchetipi principali di chatbot: Quelli puramente ... nella realizzazione di un chatbot è preferibile approcciarsia tutti i canali, oppure agire in ...

Bebe Vio pronta a tornare alle gare: «Ho subito tre interventi chirurgici» Corriere

Coppe europee – Subito in Europa: dopo la Final Four è tempo di ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

“Ho subito tre interventi chirurgici”: Bebe Vio rompe il silenzio sulla sua assenza TPI

Udinese-Hellas Verona 1-1. I bianconeri costruiscono di più, ma il finale è degli scaligeri RaiNews

E’ crisi Milan: i numeri dei rossoneri da inizio 2023 sono disarmanti Goal.com

I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno arrestato nello scalo di Fiumicino una persona per furto aggravato e denunciato altre tre per tentato furto. Un 32enne algerino, in attesa del vol ...Coppia nel lavoro e nella vita, aprono le porte della loro dimora settecentesca. «Qui gli oggetti cambiano di continuo» Coppia nella vita e nel lavoro, Michele Seppia e la moglie Daniela condividono l ...