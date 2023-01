Highlights Potsdam-Novara | Champions League femminile 2023 volley VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ilcon glidi SC-Igor Gorgonzola, partita valevole per la quinta giornata della Pool C di Cev2022/di. Vittoria in quattro set per la formazione piemontese, che contro le tedesche mette in mostra tutte le sue carte, tra la supremazia schiacciante e la tendenza a vivere fasi di partita ricche di errori: termina 1-3 (21-25, 17-25, 25-23, 13-25). Di seguito, i momenti salienti del match. FORMULA E REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SportFace.