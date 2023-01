Highlights e gol Montevarchi-Ancona 1-2 | girone B Serie C 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 31 gennaio 2023) Glie i gol di1-2, match valevole per la venticinquesima giornata delB del campionato di. Ospiti avanti con Moretti al 24? ma, rimasti in dieci per l’espulsione di Mezzoni, ripresi al 91? da Rovaglia. Al 94? è però arrivato il nuovo vantaggio, firmato dal neo entrato Melchiorri. Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori marcature della partita. SportFace.