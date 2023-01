(Di martedì 31 gennaio 2023) Durante l’Xbox e Bethesda Developer Direct abbiamo potuto conoscere il futuro di alcuni titoli in sviluppo sulla console Microsoft, tra tutti Hi-Fi, nuovo gioco di Tango Gameworks, già autori dell’ottimo The Evil Whitin e di Ghostwire Tokyo, che ha sorpreso positivamente con una grafica da cartone animato e un sistema di combattimento basato sulla; finito di raccontare il loro gioco in un interessante video, il gioco è stato annunciato a sorpresa come già disponibile sul Game Pass di Xbox, decisamente un bel regalo per l’utenza Microsoft. Ambientato in un mondo futuristico, dove uomini e macchine convivono, Chai, il nostro protagonista, si ritroverà suo malgrado a convivere con un braccio metallico, con più di un segreto, ed il suo fedele lettore Mp3, che gli è stato inserito nel petto per sbaglio – cosa che darà vita alla principale ...

In the direction of Zaporizhzihia, after atowards Orekhovo and Gulyaypol, the Russian Armed ...Armed Forces' offensive indicate that the main breakthrough forces have not yet entered into. ...I declare myself Con la fiducia instillata dalla supervisione di Shinji Mikami, Hi - Fiha già nel suo codice genetico la possibilità di andare a giocarsela con gli "stylishgame" più ...

Hi-Fi Rush – Un Action diverso dal solito grazie ad un gameplay a ritmo di musica Il Fatto Quotidiano

Hi-Fi Rush, la recensione della sorprendente esclusiva Microsoft ... Multiplayer.it

Hi-Fi RUSH: svelato con un trailer di lancio l'action di Tango ... Videogiochitalia

Hi-Fi Rush batte Forspoken al lancio su Steam DR COMMODORE

Le novità Xbox: Hi-Fi Rush annunciato e già disponibile, Redfall arriva a maggio DDay.it

Gennaio ha visto l'arrivo di due importanti esclusive console per PlayStation 5 e XBox Series X/S: Forspoken e Hi-Fi Rush. I due giochi sono arrivati anche ...Durante l'ultimo evento di Xbox è stato annunciato, svelato e... (Spaziogames.it) Xbox ha fatto l’audace mossa di annunciare e pubblicare Hi-Fi Rush, un rhythm action game dagli sviluppatori di The ...