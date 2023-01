Henry Cavill ha quasi smesso di recitare ed era pronto a unirsi all' esercito per via dei flop al botteghino

(Di martedì 31 gennaio 2023) C'è stato un momento nella carriera diin cui l'attore inglese hadied eraalle forze armate a causa delle scarse performance alnon è sempre stato il divo di successo che è oggi. Prima di approdare ai ruoli dii Superman e The Witcher, l'attore inglese ha affrontato una serie di fallimenti ealche lo avevaconvinto ad abbandonare la recitazione per arruolarsi nell'. Parlando con l'Hollywood Reporter nel 2021, l'attore ha ripercorso gli eventi che hanno plasmato i suoi primi anni, dicendo: "Se la recitazione non mi avesse portato via a 17 anni dal ...

