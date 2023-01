Hellas Verona | le pagelle di CM | gran partita difensiva Montipò e Lazovic i migliori

22.38 Posticipo Serie A, Udinese - H.1 - 1 Finisce 1 - 1 alla 'Dacia Arena' il posticipo del lunedì sera tra l'Udinese e il. Pronti - via e l'passa: tiro dalla distanza di Lazovic che, deviato di testa da Becao, si impenna e supera Silvestri (4'). Reagisce l'Udinese: Beto lavora un bel pallone a centro area e ......( - 2) Bologna 26 ( - 4) Monza 25 Fiorentina 24 ( - 8) Juventus 23*( - 12) Monza 22 (Serie B) Salernitana 21 (+7) Lecce 20 (Serie B) Sassuolo 20 ( - 5) Spezia 18 (+2) Sassuolo 17 ( - 7)...

Le parole del tecnico dei bianconeri E' un Andrea Sottil soddisfatto a metà quello che si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare l'1-1 ottenuto contro l'Hellas Verona. Queste le sue dichiara ...