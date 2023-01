Harry Potter | Rupert Grint | “Interpretare Ron Weasley per dieci anni è stato soffocante”

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 31 gennaio 2023), interprete di Ronnella saga cinematografica di, ha definito ipassati ail maghetto come “soffocanti“, per via dello stress e della quantità di lavoro che, allora appena adolescente, doveva sostenere. In un’intervista a Bustle, l’attore ricorda quei momenti:” Era un tour de force; giravamo tutto l’anno, e poi il resto del tempo lo passavamo a promuovere il film.” Per un bambino di undici, ricoprire un ruolo così a lungo, ha avuto due controindicazioni di natura diversa: “Lottavo per farmi notare, avevo paura di venire sovradagli altri; sul set ma poi io e Ron ci siamo fusi in una cosa sola, alla fine io stavo interpretando me ...