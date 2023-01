Guida a Sanremo 2023 | le serate | gli ospiti | la classifica Tutto quello che c’è da sapere a pochi giorni dal via

Leggi su amica

(Di martedì 31 gennaio 2023) Una grande cupola all’Ariston: ecco la scenografia di. «Quest’anno, per il Festival, abbiamo pensato di costruire un “cielo” speciale, tornando al piacere di un’architettura scenografica “costruita”, accettandone tutte le sfide», spiegano gli scenografi Gaetano e Maria Chiara Castelli. Per lui è il festival numero 21, per la figlia il nono (foto Ansa) Quando inizia? Che canzoni ascolteremo? E con chi duetteranno i cantanti? Chi saranno gli, e chi affiancherà Amadeus alla sua quarta conduzione? Come verrà votata la? Adal via, le notizie e le domande sul 73° Festival della canzone italiana sono tantissime. Urge fare chiarezza. Ecco unapratica con...