Guerra tra bande ad Alatri | il 18enne colpito è clinicamente morto

(Di martedì 31 gennaio 2023) Sono in corso, all'ospedale San Camillo di Roma, gli accertamenti necessari per poter dichiarare la morte cerebrale di Thomas Bricca, ilferito alla testa, nella serata di ieri, durante una sparatoria ad, in provincia di Frosinone. Ilè tuttora monitorato dai medici dell'ospedale dove, nella notte, è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Le sue condizioni sono gravissime, secondo il Corriere è "". Il giovane è statoda un proiettile sparato da uno scooter con in sella due uomini. Si tratterebbe di un agguato nell'ambito di unatrarivali, un regolamento di conti. Sarebbe questa, a quanto apprende l'AGI, l'ipotesi degli investigatori sulla possibile dinamica dell'aggressione. Alcuni ...

... l'escalation dellain Ucraina e un maggior numero di economie emergenti e in via di sviluppo che entrano in difficoltà debitorie. Inoltre,le potenze economiche ce n'è una stimata in ...... aderendo all'invito dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di(Anvcg) e dell'...particolarmente significative in quanto ricorreranno in un momento drammatico a causa del conflittoRussia ...

Cina e Usa potrebbero «essere in guerra tra due anni»: la previsione del generale americano in un report segre ilmessaggero.it

Guerra tra Usa e Cina, c'è la data: la profezia di un generale dell'Air Force Money.it

“Guerra tra gli Stati Uniti e la Cina nel 2025”: la previsione del generale americano in un… Il Fatto Quotidiano

Alatri, 18enne clinicamente morto per un proiettile in testa dopo un agguato. Ipotesi guerra tra bande Il Fatto Quotidiano

La guerra tra Repubblica Democratica del Congo e la milizia M23 continua Domani

Il giovane è stato colpito da un proiettile sparato da uno scooter con in sella due uomini. Si tratterebbe di un agguato nell'ambito di una guerra tra bande rivali, un regolamento di conti. Sarebbe ...«Avete accettato con gioia di essere derubati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e duraturi». In questo conflitto non vedo cristiani da nessuna ...