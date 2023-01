Leggi su napolipiu

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il presidente della Figg Gabrieleperla dellantus e del casoche ha portato alla penalizzazione di 15 punti. Lagiudiziaria che ha colpito lantus sta scuotendo il sistema calcistico italiano. La Corte Federale ha emesso una sentenza che ha messo in luce la pratica dellefittizie, una pratica che sembra diffusa nel mondo del calcio. Questarappresenta una macchia sulla credibilità del calcio e suscita preoccupazione in tutto il sistema. Gabriele, presidente della FIGC ha sottolineato l’importanza dellantus come “nell’ambito economico, nell’ammodernamento delle strutture, nelle infrastrutture, nel lanciare in modo deciso il progetto di ...