Grande Fratello Vip | i genitori di Nikita intervengono in sua difesa | “Uno spettacolo aberrante”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) “Vip, vogliamo fare qualcosa?”. Inizia così il lungo sfogo che idiPelizon hanno affidato ad un post pubblicato su Instagram. Mamma Sabrina e papà Mauro, insieme ai figli Jessica e Raffaele si sono lamentati infatti per come è stata trattata la figlia durante la puntata di lunedì: “Noi come famiglia, abbiamo assistito in diretta ad uno. L’intervento della madre di Luca Onestini, contro nostra figliaPelizon”, hanno scritto. Durante la puntata, infatti, la madre di Onestini ha speso dure parole nei confronti della modella, parole che non sono piaciute neanche all’opinionista Sonia Bruganelli la quale è intervenuta indi. “La Signora Carla, in diretta nazionale ...