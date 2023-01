Grande Fratello Vip 7 | Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro Non riesco a capire il suo atteggiamento

Leggi su movieplayer

(Di martedì 31 gennaio 2023) AlVip 7, nonostante i tentativi di chiarimentiDalcontinuano a non capirsi e non trovano un punto di contatto.Dalsono una coppia solo per Alfonso Signorini, nella realtà i due concorrenti delVip 7 continuano a non trovare un terreno comune su cui costruire un rapporto. Anche ieri sera, dopo la diretta del programma, ed oggi, tra i due vipponi sono nate delle incomprensioni "Abbiamo discusso un'altra volta", ha spiegatoad Alberto De Pisis. Sembra che la discussione sia nata per il conflittuale rapporto tra lei e Antonella Fiordelisi. "A me non ...