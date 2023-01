Grande Fratello Vip 7 | George Ciupilan e l’alcol “Bevevo per non sentire la pressione”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 31 gennaio 2023) AlVip 7 il tema dell’abuso delraccontato da. Il concorrente eliminato durante la trentesima puntata del reality di Alfonso Signorini – in onda lunedì 30 gennaio su Canale 5 – è il giovane, influencer e tiktoker che vanta quasi 2 milioni di follower su TikTok e 600.000 su Instagram.(Instagram)Nato in Romania il 13 luglio 2002, si è trasferito in Italia all’età di otto anni insieme alla madre. Nel 2019 approda in tv partecipando come allievo al docu-reality “Il Collegio” e da quel momento la sua carriera è tutta in salita: dopo aver preso parte a diversi programmi televisivi (nel 2021 ha preso parte anche a “La Caserma”),sbarca in radio e inizia a collaborare con ...