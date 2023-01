Grande Fratello Vip 7 | George Ciupilan e l' alcol ' Bevevo per non sentire la pressione'

...il saluto della famiglia dell'europarlamentare romano ilFilippo. 'Questa e' la ex sede del Municipio 17esimo, integrato nel nostro, che ha avuto qualche fatica ma che, in questa...Ascolta questo articolo IlVip quest'anno non smette veramente di rivelare sorprese. Mai come quest'anno la stagione è cominciata in maniera decisamente movimentata, basti pensare a quanto accaduto con il caso ...

Antonella Fiordelisi lascia Edoardo Donnamaria dopo la diretta del GF Vip: Ho deciso di chiudere Fanpage.it

Ascolti tv di lunedì 30 gennaio 2023: testa a testa tra Black Out e il Grande Fratello Vip La Gazzetta dello Sport

Blackout – Vite Sospese e Grande Fratello Vip, chi vince gli ascolti del 30 gennaio Fanpage.it

Ascolti tv, lunedì 30 gennaio 2023: Black Out Vite sospese(19.2%), Grande Fratello Vip 2022 (20.6%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre della loro bambina Luna Marì, è ormai da mesi concorrente del Grande Fratello Vip. L'hairstylist però pare abbia avuto ...Un post molto intenso quello della conduttrice e giornalista televisiva. I followers commossi per l’addio Tristezza. Tristezza infinita per Eleonora Daniele. La brava conduttrice televisiva non può ch ...