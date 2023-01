(Di martedì 31 gennaio 2023) I recenti tagli sono stati comunicati in modo freddo e impersonale al personale, segno di un netto cambio di filosofia per una società un tempo famosa per l'attenzione verso i propri dipendenti

Bisogna aggiornare l'app vedi anche Dopoe Meta, ora anche Spotify annunciaPer utilizzare Note bisogna essere sicuri che l'app sia aggiornata all'ultima versione. Se non vi sono ......danel recuperare il terreno perso in ambito Intelligenza Artificiale e la scoperta che Alphabet ha in piedi almeno tre progetti che non sono stati toccati dall'ondata di, non ...

Google, i licenziamenti rivelano il lato spietato del colosso WIRED Italia

Anche Google pronta a licenziare 12.000 lavoratori Forbes Italia

Giganti del web a Milano, Facebook: licenziamenti dimezzati. Ma si apre il caso Google IL GIORNO

La crisi del Big tech Usa, i licenziamenti e il caso Apple - Info Data Il Sole 24 Ore

Dopo Microsoft, Meta, Google e Amazon, licenziamenti anche per ... Hardware Upgrade

Da Google a Facebook ,da Amazon a Microsoft li avevano abituati ad alti stipendi, stock option, bonus generosi e una serie di servizi gratuiti, dai massaggi alla fisioterapia, alla lavanderia e ai pas ...I grandi licenziamenti degli ultimi mesi nelle Big Tech americane, oltre 50000 unità, devono essere valutati in una maniera più realistica e non come sono stati venduti all'opinione pubblica. E cioè c ...