Gli ex di Onestini e Antonella al GF Vip | Sophie Codegoni commenta il loro ingresso | “Ecco cosa potrebbe accadere”

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 31 gennaio 2023), nel corso di Casa Chi, ha parlato degli ex fidanzati che presto entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip. Come ben sapete, infatti, presto arriveranno Gianluca Benincasa (ex diFiordelisi) e Ivana Mrazova (ex di Luca).l’imminentedegli ex al GF Vip Dentro la Casa del GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.